Heather Mercer werd als hulpverlener opgepakt door de Taliban: ‘Ik begrijp steeds minder van roeping’

De Taliban zijn weer aan de macht in Afghanistan. Twintig jaar geleden was Heather Mercer hun gevangene. Haar vrijlating was wereldnieuws. Gelukkig hield haar levensverhaal daar niet op.

Toen ze 24 jaar was, werd ze met een groep van zestien Afghanen en acht buitenlandse ontwikkelingswerkers gevangen genomen door de Taliban. Onder hen waren twee Amerikaanse vrouwen: Heather Mercer was er een van. Het was 2001.

Een maand later pleegde een terroristische organisatie die bescherming van de Taliban genoot, een succesvolle aanslag op de Verenigde Staten. Dat veranderde de loop van de geschiedenis voor beide landen en Heather Mercer was voor een tijdje beroemd. Ze was voor dat moment een icoon van wat Amerika overkwam, een gijzelaar van deze onbekende groepering met haar onbekende doelstellingen.

Ze werd samen met de andere ontwikkelingswerkers na drie maanden bevrijd, in november 2001. Mercer zei toen te hopen dat haar leven ve..

