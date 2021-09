Door rechter aangestelde theoloog heeft zelf ook uitgesproken homo-standpunt

De theoloog die door de rechtbank van Bremen is verzocht een expertiserapport te schrijven in het proces tegen een predikant die wordt beschuldigd van haatzaaien tegen homoseksuelen, beschouwt zelf ‘gepraktiseerde homoseksualiteit’ als ‘zonde’.

Berlijn

Christoph Raedel, hoogleraar aan de evangelicale theologische faculteit in Gießen, zei tegen het protestantse persbureau EPD dat hij het standpunt van zijn eigen evangelisch-methodistische kerk huldigt. ‘Geleefde homoseksualiteit’ is daarom ‘niet goed te keuren en deze handelswijze is onverenigbaar met de christelijke leer’. De theoloog vindt tevens dat een homoseksueel van seksuele identiteit kan veranderen als deze tot geloof komt. ‘Seksualiteit is iets vloeibaars.’

Raedel was door de rechtbank aangetrokken om een wetenschappelijk rapport te schrijven over de vraag of de afwijzing van homoseksualiteit door de bijbel gedekt wor..

