Ghanese grootimam schenkt 8000 dollar voor bouw kathedraal

De 102-jaar oude leider van de moslimgemeenschap in Ghana, sjeik Osman Sharubutu, heeft 8000 dollar bijgedragen aan de bouw van een nieuwe christelijke kathedraal in de hoofdstad van het land.

De grootimam van Ghana, sjeik Osman Nuhu Sharubuntu (midden), tijdens het moslimfeest the Eid al-Fitr op het Plein van de Onafhankelijkheid in 2018.Â

Accra

Sharubutu wordt in Ghana alom gerespecteerd en bemiddelde meermaals in conflicten tussen moslims en christenen. Hij werd in 1993 op 74-jarige leeftijd gekozen tot eerste nationale geestelijk leider van de moslims in Ghana. Zij maken 18 procent van de bevolking uit. De grootimam woont in een arme buitenwijk van de stad waar hij de buurtbewoners geregeld van water en eten voorziet.

Tegenstanders van de interconfessionele kathedraal vinden dat er te veel geld in wordt gestopt terwijl de meerderheid van de Ghanezen in armoede leeft. De door de Ghanese regering geïnitieerde kathedraal zal tot 5000 mensen kunnen ontvangen. Het gebouw zal meerdere kapellen tellen en een baptisterium. Maar ook een bijbels museum, een muzieksc..

