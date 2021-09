Voor Nederlandse theologiestudenten is Leuven een ‘veilig buitenland-avontuur’

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven is jarig. Wat ooit als bijbelschool begon, wist in veertig jaar tijd uit te groeien tot een theologische academie die internationaal hoog aangeschreven staat. Bovendien trekt ze al tientallen jaren veel Nederlandse studenten. Wat is het geheim van de Leuvense evangelische theologen?

Luchtfoto van het complex van de Evangelische Theologische Faculteit in de jaren tachtig. Aan de gebouwen is sindsdien weinig veranderd. Ooit was het met zijn lange gangen en hoge ramen een jezuïetenseminarie.

In de lange gangen van de Evangelische Theologische Faculteit klinkt veel Nederlands – af en toe de zachte Vlaamse tongval, maar veel vaker de harde klanken uit het noorden. De Leuvense theologieopleiding is in trek bij Nederlanders. Ruim tachtig procent van de bachelorstudenten komt uit Nederland, becijfert de uit Duitsland afkomstige decaan Andreas Beck, die samen met rector Jos de Kock en een directeur leiding geeft aan de faculteit. ‘Ze komen uit alle protestantse kerken die Nederland rijk is: PKN’ers, vrijgemaakt- en christelijk-gereformeerden, mensen uit de Gereformeerde Gemeenten, evangelischen vanzelfsprekend.’ In de Engelstalige master en het doctoraatsprogramma, waarin je aan een proefschrift werkt, bevinden zich minder Nederla..

