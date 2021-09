Gaat de paus nu aftreden of niet? Waarom dat soort geruchten toch over iets belangrijks gaan

‘Ik heb geen flauw idee waar de geruchten van vorige week over mijn aftreden vandaan kwamen’, zei Franciscus in een interview dat de Spaanse radiozender COPE woensdag uitzond. ‘Dat idee is niet eens in me opgekomen.’ Zijn darmoperatie van 6 juli en de elf dagen durende ziekenhuisopname leidden tot de eerste speculaties. ‘Als de paus ziek is, is er altijd een briesje of een orkaan van conclaafgeruchten’, zei Franciscus er tijdens het interview zelf over.

Daarbij komt dat Franciscus op 17 december de symbolische leeftijd van 85 jaar hoopt te bereiken. Johannes Paulus II stierf zes weken voor zijn 85e verjaardag; Benedictus XVI verliet zijn ambt tien maanden nadat hij die mijlpaal bereikt had.

Kardinalen hebben tot hun tachtigste verjaa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .