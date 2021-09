21 - Wat is het nieuwe christelijke ideaal na ‘geen seks voor het huwelijk’?

De christelijke reinheidscultuur is over haar hoogtepunt heen. De hoge normen blijken niet alleen nauwelijks te werken, maar zijn ook minder bijbelvast dan gedacht. Nog maar een of twee op de tien christelijke stellen neemt zich voor geen seks voor het huwelijk te hebben, denkt ‘sexfluencer’ Cocky Drost. Dick en Daniël praten met haar waarom seks en geloof zo’n lastige combinatie is en wat er in de plaats komt voor de oude, heldere normen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .