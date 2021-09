Eén gebedshuis voor joden, christenen en moslims - in Berlijn bouwen ze eraan ondanks kritiek

In 2024 moet in Berlijn het House of One opengaan, een gemeenschappelijk gebedshuis voor de drie ‘Abrahamitische’ godsdiensten. Maar voordat de droom van een rabbijn, een imam en een dominee uitkomt, zal er nog veel water door het plaatselijke kanaal de Kupfergraben moeten vloeien.

(beeld House Of One)

Doinee Hohberg, rabbijn Nachama en imam Sanci. (beeld House Of One)

Berlijn

Eigenlijk is het nog één grote bouwplaats, de Petriplatz. Het plein ligt in Berlijn, net ten zuiden van het ‘Museuminsel’, ingeklemd tussen de Spree en een kanaal. Het is een van de oudste stukjes van de Duitse hoofdstad. Al in 1237 werd hier de Petri-kerk ingewijd en archeologen vonden tijdens het afgraven van het grote perceel van alles. Wat te denken van ruim 3500 skeletten uit de twaalfde eeuw? De wetenschap juichte. Berlijn bleek ter plekke een eeuw ouder dan aangenomen.

Op de plaats waar nu graafmachines en zand een duet uitvoeren, moet over drie jaar het House Of One staan. Dat is een gebedshuis voor joden, moslims en christenen. De drie Abrahamitische godsdiensten, ofwel de monotheïstische religies van ‘Het Boek’,..

