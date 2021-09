Leeg kerkgebouw is ook een kans: door het gebouw open te stellen, maak je omwonenden moreel mede-eigenaar

De voormalige rooms-katholieke Sint-Josephkerk in Utrecht is verkocht. De nieuwe eigenaar wil met omwonenden in gesprek over een nieuwe bestemming.

Utrecht

Formeel is het college van kerkrentmeesters van een protestantse gemeente de eigenaar van een kerkgebouw. Maar omwonenden ervaren eveneens ‘emotioneel eigenaarschap’, schrijft een werkgroep binnen de Protestantse Kerk in Nederland in een rapport waarin zij een ‘protestantse visie op kerkgebouwen’ ontvouwt. ‘Of je wilt of niet, de samenleving, het dorp of de wijk, heeft vaak een mening over het kerkgebouw’, staat in het stuk dat de protestantse synode eind volgende week bespreekt. ‘De kerk als instituut heeft voor hen misschien afgedaan, maar het gebouw heeft een warm plekje in hun hart.’

Die betrokkenheid kunnen kerkelijke gemeenten als een kans zien: door het gebouw ook voor bijvoorbeeld buurtactiviteiten open te stellen, ma..

