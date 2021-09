Duitse Die Linke willen kinderdoop verbieden en kerkbelasting afschaffen

Berlijn

In het 155 pagina’s tellende verkiezingsprogramma voor de parlementsverkiezingen van 26 september staan enkele opvallende passages die de houding ten opzichte van godsdiensten betreffen. Die Linke is voortgekomen uit de voormalige Oost-Duitse communistische partij SED.

‘Een (automatisch) lidmaatschap van kinderen van de godsdienstige of levensbeschouwelijke gemeenschappen van hun ouders wijzen we af’, staat er op pagina 124 van het programma. ‘Toetreden kan slechts na het bereiken van de religieuze mondigheid geschieden’, schrijft de partij, zonder dat gespecificeerd wordt wat deze mondigheid inhoudt en op of rond welke leeftijd dat gebeurt. Duidelijk is echter wel dat de kinderdoop die in de meerderheid van de christelij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .