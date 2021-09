Gitaar in de kerk is nog altijd populair. Een op de drie verkochte gitaren zijn voor worshipbands bestemd

Een op de drie gitaren die in Amerika verkocht worden, zijn bestemd voor worshipbands. Inmiddels kan het genre worship zich makkelijk meten met blues, jazz of rock.

Een groot deel van alle gitaren wordt in de kerk gebruikt, zoals hier in een Pinkstergemeente in Brunssum.

Amersfoort

Gitaarbouwer Fender, naar eigen zeggen de grootste gitaarfabrikant ter wereld, heeft berekend dat bijna een derde van het aantal verkochte gitaren wordt aangeschaft voor het gebruik in kerken. In 2020 verkocht het bedrijf een recordaantal gitaren, mede omdat veel mensen vanwege corona thuis bleven. Volgens de website Christianity Today zijn aanbiddingsleiders dol op het kopen van een nieuwe gitaar. Ze praten er onderling veel over, aldus Adam Perez, fellow in liturgische studies aan de Duke Divinity School in Durham, een theologische opleiding in North Carolina.

Maar hoe staat het met de verkoop van g..

