Theoloog kijkt mee in zaak homo-uitspraken predikant Latzel

Bremen

Het expertiserapport moet antwoord geven op de vraag of de uitspraken van de predikant overeenkomen met wat er werkelijk in de bijbel staat over homoseksualiteit en gender. Volgens de rechtbank moet verder gekeken worden wat dit betekent voor de werkzaamheden en prediking van een predikant.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de evangelisch-methodistische theoloog Christoph Raedel van de evangelicale Freie Theologische Hochschule in Gießen. De theoloog is gekozen op voorstel van de advocaat van Latzel. Deze 49-jarige hoogleraar systematische theologie publiceerde in 2014 en 2017 boeken over gender en seksuele verscheidenheid.

De 53-jarige dominee werd vorig jaar november veroordeeld tot..

