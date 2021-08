Moslim gearresteerd om beledigen christendom

De Indonesische imam Muhammad Yahya Waloni noemde in een preek de Bijbel onwaar en een fictie. De politie van Jakarta arresteerde hem daarom donderdag op beschuldiging van blasfemie.

Een katholieke kerk in Atjeh.

Jakarta

De protestant Waloni bekeerde zich in 2006 tot de islam, stelt The Christian Post. De regering van Indonesië grijpt de arrestatie aan om te communiceren dat iedereen gelijk is voor de wet en dat daarom ook het christendom niet beledigd mag worden.

Veel Indonesische christenen zien dat echter anders. Zij waarschuwen al jaren dat hun rechten in het gedrang komen. Human Rights Watch is daarom kritisch over de ruimte die Indonesië geeft aan religieuze minderheden en lhbt’ers. Het land staat 47e op de ranglijst christenvervolging van Open Doors.

In Indonesië geldt Pancasila, een gematigd religieuze staatsideologie. De dictatuur van Soeharto legde deze ideologie dwingend op. Na diens val in 1998 kwam er meer ruimte voor ..

