Ierse overheid vraagt hulp van kerk voor huisvestingsprobleem

In een brief van de Ierse minister van Volkshuisvesting, Darragh O’Brien, staat dat de regering een dialoog wil aangaan met de Ierse Rooms-Katholieke Kerk. Hij vraagt haar of grond en gebouwen die in het bezit zijn van de kerk, gebruikt zouden kunnen worden om de woningnood te lenigen. Dat meldt The Irish Times.

Dublin

Het verzoek komt op het moment dat de overheid het plan ‘Housing for all’, dat het huisvestingsprobleem moet aanpakken, aan het afronden is. In Ierland is er een groot tekort aan woonruimte. Mede daardoor zijn, net als in Nederland, de huizenprijzen de laatste jaren enorm gestegen.

In 2018, na het bezoek van paus Franciscus aan Ierland, publiceerden de bisschoppen van Ierland een brief waarin zij huisvesting een mensenrecht noemden. Volgens de Irish Times refereerde de minister aan deze opmerkingen van de kerk over de noodzaak de huisvestingscrisis aan te pakken.

Dinsdag beweerde de aartsbisschop van Armagh, Eamon Martin, dat hij nog geen correspondentie heeft ontvangen van de minister. Wel verklaarde hij dat hi..

