In memoriam Jan Pieter Lettinga (1921-2021): Kamper lector met grote invloed op onderwijs Hebreeuws

De Nederlandse semiticus J.P. Lettinga, die donderdag in zijn woonplaats Kampen op honderdjarige leeftijd overleed, schoolde meerdere generaties gereformeerde predikanten in het Bijbelse Hebreeuws. Maar zijn invloed reikte veel verder dan Kampen.

Kampen

Zijn versie van Grammatica van het Bijbels Hebreeuws uit 1962 groeide al snel uit tot een standaard- en naslagwerk voor iedereen in het Nederlandse taalgebied die studie maakte of interesse had voor het Hebreeuws. Het werd in het Duits en Frans vertaald, en in recente nieuwe drukken van de grammatica staat Lettinga nog steeds als co-auteur vermeld.

J.P. Lettinga, wiens voornaam Jan (Pieter) alleen bij intimi bekend was, werd begin jaren vijftig vanuit Leiden naar Kampen gehaald. Als kind was zijn gezondheid zo broos dat een arts zijn ouders adviseerde hem maar te laten studeren wat hij wilde, want de jongen zou toch niet oud worden. Zo kwam hij op het spoor van de semitische talen. Ondanks zijn kwetsbare gezondheid werd hij er oud mee.

