Emmanuel Macron steekt christenen in Irak hart onder de riem en belooft steun

De Franse president Emmanuel Macron heeft christenen in Noord-Irak een hart onder de riem gestoken. ‘We zullen hier weer een consulaat en scholen openen’, zei hij onder applaus in de katholieke kerk van Mosul, de stad die tot enkele jaren geleden als hoofdstad van terreurorganisatie ISIS diende.

De Franse president Macron (midden  links) in kerk van de dominicanen in Mosul, de Notre-Dame de l’Heure. Deze kerk werd vier jaar geleden door ISIS verwoest en is hersteld met financiële steun van de Verenigde Naties.

Mosul

Frankrijk heeft vanouds sterke banden met de regio. Het financiert er verschillende Franstalige christelijke scholen en werpt zich internationaal sinds lange tijd op als verdediger van de christelijke minderheid in het Midden-Oosten. Deze is in Irak traditioneel vooral in het Noorden van het land te vinden, precies daar waar ISIS tussen 2014 en 2017 huishield. Maar het aantal christenen is er sterk teruggelopen: van 1,5 miljoen christenen in 2013 naar 400.000 nu.

Macron hield in Mosul onder meer een toespraak in de mede dankzij gelden van de Verenigde Naties gerestaureerde kerk van de dominicanen, Notre-Dame de l’Heure. Deze werd in 2017 door ISIS verwoest, evenals de naburige twaalfde-eeuwse moskee van de stad. Macron noem..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .