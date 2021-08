Een minuut bijbelstudie op TikTok: ‘Dit is hoe wij God dienen’

In een minuut een overdenking uit de Bijbel delen. Iedere dag, een jaar lang. De mannen achter Minute Ministry plaatsen al negen maanden video’s op TikTok. Woensdag is dag 243. ‘Het is voor mijzelf een luxe bijbelstudie.’

Amsterdam

Om een video van zestig seconden te maken hebben Roland Pupupin (44) en Mike Plaatjies (36) twee uur nodig van productie tot eindproduct. Daarvoor heeft Plaatjies de tekst al geschreven, en uit zijn hoofd geleerd. ‘We willen mensen inspireren om in Jezus Christus te geloven, en om het leven te leven waarvoor Hij ons geroepen heeft’, zegt Plaatjies, die geboren is in Zuid-Afrika. ‘Een leven waarin we de Heer liefhebben met heel ons hart, ziel en verstand. Waarin elke vezel van ons zijn is toegewijd om Zijn naam glorie te geven.’

De vrienden hebben op 1 januari de handen ineengeslagen om iedere dag op sociale media een korte overdenking te delen. Pupupin als filmmaker, Plaatjies als spreker. ‘Ik was op zoek naar nieuwe vormen om ch..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .