Chinese overheid betaalt burgers voor melden van illegale kerkdiensten

Peking

Voor het melden van een religieuze bijeenkomst van een niet door de Chinese overheid gecontroleerde kerk of andere religieuze organisatie, kan een burger omgerekend ongeveer 130 euro krijgen. Deze moet de ‘misdaad’ per brief, e-mail of telefoon melden en hem wordt beloofd dat hij indien gewenst anoniem blijft.

Dit ‘beloningssysteem voor het melden van illegale religieuze activiteiten’ is begin augustus in werking getreden. De overheid roept burgers op ook de verspreiding van christelijke literatuur of audiovisueel materiaal buiten de godshuizen te melden, evenals religieuze bijeenkomsten in zogenaamde ‘huiskerken’. Dit alles teneinde een ‘harmonisch en stabiel religieus landschap te kunnen garanderen’.

De afgelopen ma..

