Amerikaanse topuniversiteit Harvard krijgt overtuigde atheïst als kapelaan

Greg Epstein wordt de nieuwe kapelaan van Harvard, een topuniversiteit bij de Amerikaanse stad Boston. Hij is een atheïstisch humanistische rabbijn. Dat ligt niet makkelijk bij een onderwijsinstelling die gesticht is door puriteinen.

Boston

Harvard werd in 1643 opgericht met ‘veritas’ (waarheid) als motto. De benoeming van Epstein druist daar tegenin, vinden tegenstanders.

Een vereniging van ruim dertig geestelijken aan Harvard koos Epstein donderdag tot hoofdaalmoezenier. ´De verrassing is niet dat Epstein geen christen is, een element van het erfgoed van Harvard dat de universiteit al tientallen jaren niet benadrukt. Het verbazingwekkende is dat hij helemaal niet in God gelooft.’

Een atheïstische kapelaan lijkt een contradictio in terminis. Het levenswerk van Epstein is om mensen ervan te overtuigen dat dat niet zo is. Epstein is een gewijde ‘humanistische rabbijn’ en verzet zich niet tegen religieuze teksten, ideeën of praktijken. Maar hij stelt dat ‘mensen..

