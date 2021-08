Harskampse kerken benadrukken dat zij juist veel voor vluchtelingen doen

In de drie kerken van het Gelderse dorp Harskamp werd zondag in preek en gebed gerefereerd aan de rellen van dinsdagavond. Opvang van vluchtelingen als bijbelse opdracht stond centraal. ‘We moeten niet denken dat het geen jongeren uit onze kerkgemeente zijn.’

Politie grijpt in tijdens de demonstratie tegen de komst van honderden vluchtelingen uit Afghanistan bij de noodopvanglocatie in legerplaats Harskamp. Op de achtergrond de hervormde kerk van het dorp.

Harskamp

In de drie kerken in Harskamp (een gereformeerde, hervormde en een hersteld-hervormde) zijn ze dinsdag overduidelijk geschrokken van de rellen. Schaamte en het besef hiervoor samen verantwoordelijk te zijn, klonken zondag door in de preken en de gebeden. Op praktisch gebied is er al van alles gaande, benadrukken ze, zoals inzameling van hulpgoederen (vooral kleding en opladers voor telefoons). Er zijn ook pogingen om contact te leggen met de inmiddels enkele honderden Afghaanse vluchtelingen in het dorp.

Op geestelijk gebied is er pastoraat met als thema de onvrede en houding jegens vluchtelingen. ‘Ik hoop dat degenen die daar leuzen scandeerden en Auschwitz erbij haalden, zich melden. Want daar zou ik toch heel graag me..

