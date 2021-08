Voor Afghanistan, Harskamp en onszelf

in Afghanistan of ooit in ons leven.

Voor iedereen aan wie we ooit iets hebben beloofd, maar dat niet zijn nagekomen.

Voor wie heeft pijnlijk heeft ontdekt dat onze woorden leeg waren,

bidden we U: Heer, ontferm U.

Misschien was het écht niet onze schuld,

was het jeugdige overmoed, of gebrekkige zelfkennis

of waren het internationale politieke afspraken

waaraan je weinig kunt doen.

Misschien ontbrak het ons aan moed, aan doorzettingsvermogen.

Misschien móésten we wel, was het overmacht.

U kent onze motieven beter dan wij ze zelf kennen.

Voor de schreeuwers met hun grote mond,

in Harskamp, op Twitter of waar dan ook.

Voor mensen met ferme meningen

en voor politici met opgeblazen beloftes,

bidden we: Christus, ontferm U.

M..

