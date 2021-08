Zijn geloof veranderde voorgoed na corona: ‘Mijn coma was de rust. Ik begin nu aan de tweede helft’

Iwan en Rebekka Sahertian willen met hun hele leven God aanbidden. Ze prijzen God op de bergtoppen en in de dalen. Dit jaar was het dal dieper dan ooit. Iwan werd besmet met het coronavirus en lag vier weken in coma op de intensive care. Evangelisch Nederland bad om een wonder. In een visioen was het voor Iwan alsof hij door God werd meegenomen naar de hemel. ‘Mijn geloof is voorgoed veranderd.’

Iwan Sahertian (48) kijkt zijn geliefde Rebekka nog één keer diep in de ogen aan. Het is 6 april, rond half drie ’s nachts. ‘Ik wil haar als laatste zien, voordat ik mijn ogen sluit’, denkt hij bij zichzelf. Niet het ziekenhuisplafond of een arts, maar zijn vrouw. Hij kijkt haar aan met tranen in zijn ogen en sluit ze dan. Voor een paar dagen, weken of voor altijd. Hij weet het niet. Het medisch personeel van het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp brengt hem in coma.

Rebekka (39) moet op haar beurt de ic-kamer uitlopen. ‘Het was verschrikkelijk om hem achter te laten. Ik zag de angst in zijn ogen; hij was bang. Begrijpelijk ook. Het idee dat hij daar ligt, dat artsen alles klaarmaken om hem in slaap te brengen en dat hij niet weet of hij no..

