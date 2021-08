Kerken betuigen spijt na dood onschuldige ‘misbruikpriester’

De anglicaanse priester Alan Griffin bracht zichzelf in november 2020 om het leven. De aanleiding: verdenking van seksueel misbruik. Het katholieke bisdom Londen en de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury betuigen nu hun spijt.

Londen

Op 8 november 2020 werd het priester Alan Griffin te veel. Ruim een jaar daarvoor had de Anglicaanse Kerk een onderzoek ingesteld naar het gedrag van Griffin, na een beschuldiging van kindermisbruik. De priester, die in 2012 de overstap maakte van anglicaans naar rooms-katholiek, ontnam zich het leven door zich in zijn woning op te hangen.

In juli 2021 kwam de lijkschouwer met vernietigende conclusies, die het bisdom Londen en het aartsbisdom in verlegenheid brachten. Zij uiten nu hun ‘diepe spijt en verdriet’ over hoe zij zijn omgegaan met de beschuldigingen.

Het schouwrapport zegt dat er ‘geen bewijs’ is van wangedrag van de kant van de priester, en waarschuwt tegelijk dat andere geestelijken een vergelijkbare keuze zouden ku..

