Ethiopiërs in VS bezorgd over rotskerken Lalibela

Kansas City

Nadat eerder deze maand troepen van de het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF) de stad Lalibela in het noorden van Ethiopië hebben ingenomen, zijn Ethiopiërs in de Verenigde Staten bezorgd over de bijzondere verzameling kerken in die plaats. De elf middeleeuwse kerken zijn stuk voor stuk uit de rotsen gehouwen, en staan sinds 1978 op de werelderfgoedlijst van de Unesco. De Ethiopische Amerikanen zijn erg bezorgd over de Ethiopisch-orthodoxe monumenten , omdat de burgeroorlog tussen de Tigrese rebellen en de regering van premier Abiy Ahmed het lot van veel religieuze plaatsen in het land in gevaar brengt.

Priester en leider van de Ethiopisch-orthodoxe Tewahedo-kerk van Debre Sahel Medhanie Alem in Kansas City, Asteraye Tsige..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .