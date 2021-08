HEER, Ene, Eeuwige of Wezer – hoe vertaal je een onvertaalbare naam?

Theologen kunnen verhit discussiëren over een paar woordjes of zelfs een enkele letter. Hoe onbegrijpelijk deze haarkloverijen vaak ook zijn voor buitenstaanders, ze roepen niet zelden grote levensvragen op. Waar werd in tweeduizend jaar kerkgeschiedenis om gestreden, en wat moeten wij vandaag daarvan weten? Deze week: de vertaling van de Godsnaam.

Over welk woordje hebben we het?

Wat is Uw naam?, vraagt Mozes aan God, terwijl hij met zijn handen voor de ogen bij de braamstruik staat die in brand is gevlogen, maar niet verteert (Exodus 3). Hij moet immers weten wélke God de Israëlieten uit Egypte wil bevrijden. God geeft hem vier letters: JHWH, een vervoeging van het Hebreeuwse werkwoord ‘zijn’. Want: ‘Ik ben die er zijn zal’. De naam – over de precieze vertaling ervan strijden geleerden al eeuwen – spreek je uit als Jahwe. Bijbelse namen die eindigen op ‘-ja’ verwijzen naar deze eigennaam van de God van Israël.

Uit eerbied spreken de Joden de naam niet uit; ze vervangen hem tijdens het lezen door ‘Adonai’, Heer. Middeleeuwse Joodse geleerden combineerden daarom in de tekst ‘JH..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .