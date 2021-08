‘Jouw gemeente spreekt mij ook aan, maar ik zou de psalmen wel missen’

Deze zomer gaan mensen van verschillende generaties met elkaar in gesprek over God en geloof. Vandaag: Annelieke Teunissen (28) uit Den Haag en haar moeder Leonora Teunissen (56) uit ’t Harde. Annelieke is evangelisch geworden, haar moeder is lid van de Hersteld Hervormde Kerk. Ze bellen elke zondag over hun leven én de gehoorde preken.

God

Leonora: ‘Ik ben opgevoed met een heilige God. Er was bij ons thuis veel eerbied en ontzag voor Gods volk, voor mensen die een leven met de Heere kenden. Bekeerd, dat woord gebruikten we eigenlijk nooit. Je kent een ander leven. Dat is de taal die wij spraken.

Toen ik pedagogiek ging studeren aan de Christelijke Hogeschool Ede, ontmoette ik veel evangelische jongeren die God zich makkelijker toe-eigenden. Dat vond ik moeilijk. Ik zei nooit dat ik aan hun geloof twijfelde, want ik zag ook vruchten bij hen, maar ik moet dan wel denken aan de bijbeltekst: ‘Niet een iegelijk die tot Mij zegt ‘‘Heere Heere’’ zal tot Mij ingaan in het koninkrijk der hemelen.’ Of ikzelf tot Gods volk behoor, durf ik niet zo te zeggen.’

Annelieke: ‘Ik ..

