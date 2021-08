De GGD wil de vaccinatiegraad in de biblebelt opkrikken: ‘Er zijn gematigde twijfelaars, daar valt nog wat te winnen’

In de biblebelt ligt de vaccinatiegraad aanzienlijk lager dan in de rest van Nederland. Is daar iets tegen te doen, om lokale corona-uitbraken te voorkomen? RIVM-arts Helma Ruijs, gespecialiseerd in de bevindelijk-gereformeerde bevolkingsgroep, ziet ruimte bij twijfelaars.

De Petrakerk in Urk. De vaccinatiegraaf is laag onder gereformeerden.

Het is de vrees voor aanstaande herfst: lokale uitbraken van het virus in gebieden met een lage vaccinatiegraad. Een goede spreiding van de vaccinatiegraad is doorslaggevend voor het afschalen van maatregelen, zei RIVM-baas Jaap van Dissel vorige week tijdens een briefing in de Tweede Kamer. ‘Anders blijven er pockets van mensen met een lage vaccinatiegraad waar het virus kan blijven rondgaan.’

Zo’n scenario dreigt in de biblebelt, waar op sommige plekken nauwelijks de helft van de mensen is gevaccineerd. Is het nog mogelijk die lage percentages voor de herfst op te krikken? Religieuze bezwaren zijn moeilijk te weerleggen, zegt Helma Ruijs, RIVM-arts infectieziektebestrijding. In 2012 promoveerde zij op een onderzoek naar de motieven van ..

