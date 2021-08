Het Zeeuwse kunstwerk ‘Brood en vis’ werd in één klap beroemd. Wie is de kunstenaar?

De immense muurschildering op de graansilo in de haven van Breskens is in één klap beroemd geworden. Duizenden mensen hebben het werk gekozen tot het favoriete buitenkunstwerk van het jaar. Maar wie is de kunstenaar?

Breskens

Als we hem bellen, zit Johnny Beerens in z’n eentje bij een fjord in Noorwegen, ergens boven de poolcirkel. Inspiratie opdoen, eilandjes afstropen voor bruikbaar materiaal voor nieuwe kunstwerken - wat je van ver haalt, is tenslotte lekker. Maar hij maakt ter plekke ook voorstudies en opnames voor een nieuwe film. En zo nu en dan werpt hij een hengeltje uit. Gewoon, omdat hij het graag doet, maar ook om wat te eten te hebben.

De Zeeuwse schepper van de enorme muurschildering ‘Brood en vis’ is vreemd genoeg nog niet doorgedrongen tot in het hart van de Nederlandse kunstwereld, maar heeft wel mooi een landelijke prijs gewonnen. De vijf broden en twee vissen op de graansilo in de haven van Breskens, uitgeroepen tot het favoriete buit..

