Oosters-orthodoxen herdenken begrafenis van Maria

Oosters-orthodoxe zusters lopen met kaarsen en bloemen in een rouwstoet door de nauwe straten van de Oude Stad van Jeruzalem. Ze gedenken de Ontslapenis van de Theotokos (Maria, zij die God gedragen heeft).

Tijdens deze oosters-orthodoxe gedenkdag van de sterfdag van Maria dragen zusters en pelgrims een icoon van de heilige maagd van de Heilig Grafkerk naar de Maria Grafkerk in het Kidrondal aan de voet van de Olijfberg. Op deze plek zou de moeder van Christus volgens de overlevering zijn begraven. Het feest wordt gevierd op 15 augustus, net als ‘Maria Hemelvaart’ in de rooms-katholieke traditie. Omdat de Oosters-Orthodoxe Kerk de juliaanse kalender aanhoudt, is het feest meestal rond 28 augustus. <