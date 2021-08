Sterrenkundige Heino Falcke houdt Protestantse Lezing 2021

Utrecht

Falcke zal in zijn lezing, die georganiseerd wordt door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), spreken over hoe geloof in God en ontzag voor zijn schepping mensen kan aanzetten tot duurzaam leven. ‘Het gevaar voor wetenschappers is dat ze denken dat ze alles weten en kunnen verklaren, die neiging heb ik zelf ook weleens’, zei Falcke vorig jaar in een interview met deze krant. Zelf is hij blij ‘dat ik hier op aarde de vrijheid heb om te geloven in God, de Schepper van hemel en aarde.’

De Protestantse Lezing wordt jaarlijks gegeven op Hervormingsdag 31 oktober. Het is ‘een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse tr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .