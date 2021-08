Deze kerk begint het nieuwe seizoen niet met activiteiten, maar met 50 uur bidden

In De Stadskerk in Groningen wordt het kerkelijk seizoen níet geopend met activiteiten, maar met ‘It’s Your church’: vijftig uur aanbidding en gebed. ‘We willen als kerk niet terechtkomen in goedbedoeld gezwoeg, maar afgestemd zijn op God’, vertelt voorganger Arjan Zantingh.

Een startweekend met non-stop aanbidding en gebed, waarom?

‘We zien het als een valkuil om het nieuwe kerkseizoen direct weer aan de slag te gaan met activiteiten. De afgelopen periode was veelal online, nu is er met de huidige coronamaatregelen meer mogelijk en kunnen bedieningen weer opgestart worden. Maar we willen als eerste, en boven alles, onze focus richten op de Heer van dit huis. Als een belijdenis. We willen tijd nemen om God te danken en te aanbidden. Het is ook een moment om te beseffen dat wij hard kunnen bouwen aan de kerk - en dat mag, wij mogen medearbeiders zijn - maar God is de bouwmeester. In Psalm 127 staat dat als de Heer het huis niet bouwt, de bouwlieden vergeefs zwoegen. We willen als kerk niet terechtgekomen in go..

