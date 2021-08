Schotse Kerk benoemt ‘dierenartsenpastor’. ‘Ze volgen Gods bevel voor de natuur te zorgen’

In de Church of Scotland is een functie gecreëerd voor pastoraat binnen de veterinaire gemeenschap. Dominee Allan Wright uit Glasgow gaat als eerste dierenartsenpastor aan de slag in het Noordoosten van Engeland, in het graafschap Durham.

Glasgow

Volgens de kerkleiding in die regio was er behoefte aan iemand die pastorale ondersteuning kan bieden aan de dierenartsen; zij hebben vaak met een hoge werkdruk te kampen. Wright bevestigt dat. ‘Velen voelen zich geïsoleerd en ondergewaardeerd, omdat ze onderbetaald worden in vergelijking met andere medisch specialisten. Geestelijke gezondheid is een groot probleem onder dierenartsen, en zij hebben vier keer meer kans op zelfdoding dan gemiddeld.’

Samen met zijn vrouw heeft Wright, zelf dierenarts, de laatste anderhalf jaar een praktijk gehad. ‘Ik begrijp de moeilijkheden en de druk van het werk. Er staat zo veel in de Bijbel over zorg voor de schepping, en dat is waar wij ons dagelijks mee bezighouden. Dierenartsen volgen Gods bev..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .