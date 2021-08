Filmisch lijdensverhaal van Jezus tijdens de Passiespelen in Tegelen

Deze zomer wordt het lijdensverhaal van Jezus weer opgevoerd tijdens de Passiespelen in Tegelen. Bekende bijbelse taferelen en zelf bedachte verhalen gaan moeiteloos in elkaar over.

Tegelen

‘Je laat je toch niet als een mak schaap naar slachtbank leiden?’ vraagt Maria Magdalena vertwijfeld aan Jezus. ‘Jij hebt ons laten zien dat je altijd opnieuw kunt beginnen. Maar je mag niet doodgaan.’

Bij de Passiespelen in Tegelen zie je in anderhalf uur de laatste dagen van Jezus’ aardse leven voorbijkomen. Enkele bekende bijbelse verhalen zijn in de voorstelling verwerkt. De gebeurtenissen zijn gedramatiseerd en het taalgebruik (‘Die gast heet Jezus!’) is verrassend eigentijds.

‘Geitenwollensokkengoeroe!’ bijt de moeder van Judas Iskariot Jezus toe. Zij vertolkt in de voorstellingen de toenmalige en hedendaagse twijfels over Jezus’ goddelijke identiteit. Religie is voor haar een bron van ellende. ‘Zalig de zachtmoedigen? Sodemie..

