Meeste jonge Amerikaanse christenen: ‘Jezus is niet enige juiste weg tot God’

Zestig procent van de Amerikaanse christenen van 18 tot 39 jaar die zichzelf als ‘wedergeboren christenen’ beschouwen, zegt dat Jezus niet de enige geldige weg is tot God; Boeddha en Mohammed worden dan als alternatief gezien. Dat staat in het rapport van het onderzoek dat het christelijke platform Probe Ministries het afgelopen jaar heeft gehouden. Daarnaast meldt het rapport een ‘opvallende achteruitgang’ in religieuze overtuigingen en praktijken in de afgelopen tien jaar. Het aantal Amerikanen dat het gedachtegoed van de bijbel toepast op hun denken - bijvoorbeeld op het gebied van de seksuele moraal - is in deze periode aanzienlijk gedaald.

Toch zijn de conclusies niet eenduidig, zo schrijft het christelijke magazine Relevan..

