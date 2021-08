De man van wie zelfs zoenen voor het huwelijk niet mocht, geeft nu cursussen geloofsverlating

Ooit was zelfs een verkering uitmaken volgens hem ‘zonde voor God’, nu geeft Joshua Harris cursussen hoe je van je geloof afkomt. De ex-voorganger mag ‘narcistisch’ heten, hij is het zoveelste bewijs dat het evangelicale alternatief voor de secularisatie ernstig hapert.

Voor oud-voorganger Josh Harris was tot 2016 zelfs zoenen en knuffelen voor het huwelijk uit den boze.

Leer opnieuw je levensverhaal te vertellen - maar dan zónder het beknellende christelijke geloof, zonder God en zonder kerk. Dat de Amerikaanse evangelicale bekendheid Joshua (’Josh’) Harris een draai heeft gemaakt, openbaarde hij al eerder. Nu wil hij anderen helpen hun geloof te verlaten. Kosten: 275 dollar voor de cursus. Maar als je beschadigd bent door de gedachte dat seks voor het huwelijk verkeerd is, mag je gratis naar binnen.

Ooit was Harris dé voorvechter van de evangelicale ‘purity culture’, in Nederland vooral bekend van de beweging ‘Ware liefde wacht’: uiteraard geen seks voor het huwelijk, maar ook zoenen en knuffelen voor de Grote Dag vond..

