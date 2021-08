Veel minder bijbels verspreid door corona, wel meer downloads

Haarlem

In totaal werden vorig jaar 30,9 miljoen complete bijbels verspreid, meldt de internationale koepel van bijbelgenootschappen UBS in zijn jaarrapport. Daarvan waren 38 procent digitale bijbels. In 2019 was het totale aantal 40 miljoen, waarvan een kwart digitaal.

De verspreiding van fysieke bijbels en bijbelfragmenten nam dus juist af, met 37 procent. Ook daar had de coronapandemie veel mee te maken, zegt het rapport. Er waren transportproblemen, bijbelwinkels moesten dicht, christelijke activiteiten konden niet doorgaan en er waren bijbelgenootschappen - vooral in armere landen - die in geldnood kwamen.

Die laatste kregen vorig jaar voor een half miljoen dollar hulp van andere bijbelgenootschappen, bijvoorbeeld voor een mobiele bijb..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .