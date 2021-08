Een knuffel voor de pastor

Wie denkt dat pastors vooral preken, heeft het mis. Juist omdat taal het contact tussen haar en de bewoners van de instelling voor gehandicaptenzorg vaak in de weg zit, zoekt predikant-geestelijk verzorger Marja Lok-Maarleveld naar nieuwe manieren om de schakel tussen God en mensen te zijn. ‘Aanraken is soms de enige vorm van verbinding.’

Waddinxveen

‘Welkom op deze maandagmorgen, fijn dat jij ook aanwezig bent. Voor [naam] brandt er ook een kaarsje, omdat God jou kent.’ Terwijl ze het liedje zingt, steekt Marja Lok-Maarleveld (31) een voor een de kaarsjes van de aanwezige bewoners aan. Het zijn bewoners die vanwege hun beperking niet naar de zondagse dienst kunnen komen.

‘Juist als ik dit lied voor deze mensen zing, voel ik dat God dichtbij is. Er komt rust en iets wat eigenlijk niet in woorden is uit te drukken. De bewoners merken het, de begeleiders merken het, ik merk het. God als de ‘Ik zal er zijn’. Weet je, als predikant word je heel talig opgeleid. Omdat taal voor de meeste bewoners zo moeilijk is, moet ik andere wegen zoeken. En die zijn er: muziek, platen, pictogr..

