We zullen ons steentje blijven bijdragen zolang we hier zijn

Voor het eerst schrijf ik van buiten de Achterhoek. Het is hier winter; ik ben in Zomba, Malawi, de stad waar ik geboren ben. Eindelijk kunnen we mijn kant van de familie weer zien. Het is twee jaar geleden dat we hier voor het laatst waren. De afgelopen anderhalf jaar kon ik uiteraard niet reizen vanwege de pandemie. Dat heeft veel te lang geduurd, maar ik zal niet klagen. Elk nadeel heeft zijn voordeel: de CO 2 -voetafdruk van mijn familie is in ieder geval een stuk kleiner geworden.

De meeste Nederlanders zouden onze winter omschrijven als gewoon ‘koel weer’. Maar in vergelijking met onze zomer is het met de huidige koelte genoeg winter voor ons. Op dit moment is het alweer warmer aan het worden; we gaan richting het voorjaar. Het gras i..