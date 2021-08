Stilte op een zandvlakte

‘Met mijn vrouw Gea verbleef ik in 2016 een nachtje in een Van der Valk-hotel, tussen Harderwijk en Nunspeet. We zaten in een moeilijke tijd, waarin ik een aantal mensen moest vergeven. Vroeg in de ochtend, om een uur of vijf, stapte ik met mijn ziel onder de arm en een boek van Wilkin van de Kamp een zandvlakte op – het Beekhuizerzand, eigenlijk een militair oefenterrein. Ik weet nog dat ik hardop las over vergeving en de namen noemde van degenen die mij wat hadden aangedaan. Ik ging in hun schoenen staan en bad: ‘Vader, vergeef het hun, want zij wisten niet wat zij deden.’ Er viel een last van me af.

Sinds die tijd keer ik vier keer per jaar terug naar deze plek om er een paar uur te verblijven. Ik verlang ernaar in Gods aanwezigheid te..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .