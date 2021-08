Graceland is een groot feest, een ‘bevrijding’. ‘Dit festival is mijn thuis’

Het progressief-christelijke Graceland Festival is voor artiesten, bezoekers en vrijwilligers een ‘bevrijding’. ‘Na anderhalf jaar thuiszitten, mogen we weer.’

Zeewolde

Terwijl veel festivals niet doorgaan vanwege de coronarestricties, is het de organisatie van het Graceland Festival met lef en moed gelukt een festival neer te zetten. Weliswaar met geplaceerde concerten en optredens en zonder overnachting. Maar voor programmeur Rikko Voorberg maakt dat niet uit. Trots en dankbaar loopt hij over het festivalterrein van Scoutinglandgoed Zeewolde. ‘Jongens, dit hebben we voor elkaar gebokst’, glundert hij.

Op het progressief-christelijke festival zijn optredens van onder meer Typhoon, Shirma Rouse en The Bowery. Naast muziek is er ook (klein)kunst en zijn er workshops en eerlijke gesprekken over geloven en rouw. Zo spreekt journalist en religiewetenschapper Pauline Weseman over haar zoektocht ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .