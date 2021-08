Evangelisch én gereformeerd kan

De uittocht van gemeenteleden naar evangelische kerken doet een appel op gereformeerde kerken. ‘De woordverkondiging is van intens belang, maar daarnaast hebben we spiritualiteit in stilte, contemplatie, de Heilige Geest. Dat hoort allemaal bij de kerk waar wij deel van zijn.’

Hilversum

Gertjan Oosterhuis zag het gebeuren als kerklid en ouderling en als dominee: vrijgemaakt-gereformeerden die hun kerk verruilden voor een evangelische gemeente. Vaak waren het gezinnen met kinderen, meestal erg betrokken kerkleden. Het was voelbaar in de gemeente en het deed hem pijn in het hart. Oosterhuis, predikant in Hilversum, deed onderzoek naar de motieven van gereformeerden die evangelisch werden.

Welke ervaring hebt u met gemeenteleden die evangelisch werden?

Tegenwoordig zou een kerkenraad zo niet meer reageren, dat weet Oosterhuis vrij zeker. ‘Maar toen was dat een enorme inbreuk op de gereformeerde kijk op de doop.’

Nog een voorbeeld. ‘Er was een vrouw die de dood in de ogen had gekeken. Ze had een harttransplantatie ond..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .