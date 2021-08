Bonaire is letterlijk ‘zout van de aarde’ op het westelijk halfrond. ‘Bonaire is zo belangrijk in Gods koninkrijk’

Het gebouw van Trans World Radio ligt aan een strategische rotonde op Bonaire. Het valt op door een fors front met een indrukwekkende wandschildering, die ’s avonds fraai verlicht is. De tekst uit Psalm 107 – in het Papiaments en in het Engels – is dan nog beter te lezen: ‘Ze zagen de dingen die de Heer deed en zijn wonderen in diepe zee.’ ‘Trans World Radio zendt hier een Bijbelse boodschap uit, daar kan niemand omheen!’, zegt TWR-medewerker Marco Rienstra (63).



Marco Rienstra: ‘Al deze apparatuur wordt binnenkort vervangen door een klein kastje.’ - beeld Marius Bremmer

Zijn echtgenote is op Curaçao en Bonaire opgegroeid. ‘Toen we hier als gezin eens op vakantie kwamen, voelde dat voor haar als thuiskomen.’ Rienstra zag het opvallen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .