Marc De Kesel: ‘De christelijke traditie is een ruziënd parlement’

Bij het woord ‘mystiek’ denk je al gauw aan onthechting, aan één worden met God. Voor Marc De Kesel draait het juist om de spanning tussen de mens en God. ‘God wil niet ‘een geloof’, God wil geloof in Hém. Dat is iets totaal anders. Niet wat of wie wíj zeggen dat God is, is God; alleen God is God.’