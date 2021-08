Afghaanse christenen in onzekerheid

De bedreigende situatie voor christenen in Afghanistan verschilt per regio, zeggen hulporganisaties. Open Doors houdt morgen een gebedsbijeenkomst in Ede voor het land waar nu weer de taliban aan de macht zijn.

Een moskee in de hoofstad Kabul tijdens een gebedsbijeenkomst voor het suikerfeest. Meer dan 99 procent van de Afghanen zijn moslim; hoe onveilig de situatie voor christenen is, verschilt per regio.

Gorinchem

Publiekelijk schrijven en vertellen over christenen in Afghanistan is een delicate zoektocht. Aan de ene kant kan aandacht zorgen voor meer en gerichte vervolging; aan de andere kant mogen de ondergrondse christenen niet vergeten worden. Daarom weegt Jan Vermeer, werkzaam bij de christelijke hulporganisatie Open Doors, zijn woorden. ‘Er is een kleine groep christenen in Afghanistan.’ Omdat ze ondergronds zijn, is het aantal niet goed te bepalen. ‘Net zoals dat voor andere Afghanen geldt, zijn er nu met de dreiging van de taliban onder hen mensen die weg willen, mensen die dat willen maar niet meer kunnen, en mensen die willen blijven’, zegt hij.

bedreigde woonplaatsenEr zijn christenen die zeggen: ‘God heeft ons hier geplaatst..

