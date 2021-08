Duitsers: ‘Angela Merkel voerde geen christelijke politiek’

Slechts iets meer dan een kwart, 28 procent van de Duitsers herkent christelijke waarden in de politiek van de Duitse christen-democratische bondskanselier Angela Merkel.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel op 19 augustus 2019 in de protestantse kerk van Sopron (Hongarije).

Erfurt

Een relatieve meerderheid van 40 procent ziet geen invloed van christelijke waarden bij Merkel, die zestien jaar regeringsleider was. Dat blijkt uit een opiniepeiling die is gehouden voor de katholieke krant Die Tagespost, in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 26 september.

Rooms-katholieke Duitsers zijn negatiever over het christelijke gehalte van het beleid van de domineesdochter dan hun protestantse medeburgers. Van de katholieken ziet 39 procent geen invloed van christelijke waarden, 34 procent wel. Bij protestanten is dat ongeveer gelijk: 35 tegen 36 procent.

Opvallende verschillen zijn er tussen de inkomensklassen. Van de Duitsers die minder dan 1000 euro netto verdienen, ziet slechts 17 procent chris..

