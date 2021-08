‘Luister naar veteranen, Afghanistan is het verhaal van ons allemaal’

Doorn

Dominee Ko Sent was als geestelijk verzorger ruim vier maanden in Afghanistan. Hij ging met militairen mee op patrouille. Hij was waar zij waren en won hun vertrouwen, zodat ze hem wisten te vinden als dat nodig was. Nu het land na twintig jaar weer in handen valt van de taliban, hebben militairen het gevoel dat hun levensgevaarlijke werk voor niets is geweest.

Wat doet het met u dat de taliban het land weer in handen hebben?

‘Het is ontluisterend. Je krijgt het idee dat wat daar de afgelopen twintig jaar is opgebouwd, alleen maar voor spek en bonen is geweest.’

Terwijl het levensgevaarlijk was.

‘Ja, er zijn collega’s gesneuveld. Jongens en meiden zijn voor het leven getekend door wat ze daar hebben meegemaakt. Dat kun je hebben,..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .