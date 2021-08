Hoe een groot wollen kruis in een kerk het lijden ‘zacht en aanraakbaar’ wil maken

Kunstenaars werken deze zomer in Groningse en Friese kerken en toeschouwers kunnen meekijken. Het grote wollen kruis van Anjet van Linge in de kerk van Saaxumhuizen wil het lijden ‘zacht en aanraakbaar’ maken.

Leen Kaldenberg bij zijn kunstwerk in de Laurentiuskerk in Baflo.

Groningen

Woensdag kun je ze nog één keer afgaan: veertien vaak kleine kerken met kunstenaars erin. Ze werken in die spirituele omgeving aan een nieuw kunstwerk. De afgelopen zes weken konden bezoekers daarvan getuige zijn.

Dat is de opzet van Monnikenwerk. Via drie ‘kunstroutes’ kunnen mensen monumentale kerken in Groningen en Friesland bezoeken en kunstenaars aan het werk zien.

Anjet van Linge werkt in de kerk Saaxumhuizen aan een groot kruis van schapenwol. ‘Afgelopen week kwam iemand binnen, liep op het kruis af en zei: ‘O Jezus, daar ligt een kruis.’ Vervolgens werd hij even stil. En toen: ‘Maar het omarmt me.’ Iedereen viel daar even stil van, want het was zo kwetsbaar.’



Het kruis van wol van Anjet van Linge. - beeld nd

Van Linge ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .