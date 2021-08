Ankerpunt in de week

‘Mijn plekje op onze bank bracht voor mij in de afgelopen coronatijd de hemel op aarde. Toen mijn man en ik ouder werden, stelden we elkaar de vraag: waar wil je wonen als je alleen achterblijft? We zijn toen verhuisd naar een appartement op de derde verdieping van een wooncomplex bij het centrum van Apeldoorn. In de hoek staat een tv op een standaard; niet aan de muur, zodat we tegelijk door de grote ramen naar buiten kunnen kijken. Het uitzicht is net een panoramafoto. We kijken uit op een kanaal, aan de overkant zien we een straat met woningen en parken met bomen. De puntjes die erboven uitsteken, zijn het gemeentehuis en de Grote Kerk.

Sinds de uitbraak van corona hebben we alle kerkdiensten kunnen volgen vanaf onze bank. Het was een ..

