Patriarch niet welkom in Kiev

Op 24 augustus viert Oekraïne de dertigste verjaardag van zijn onafhankelijkheid. Patriarch Bartholomeüs I van Constantinopel is een van de eregasten. Maar Moskou-getrouwe priesters en gelovigen houden op sociale media een protestcampagne tegen de komst van de patriarch, die in 2019 een nieuwe, van Moskou onafhankelijke Oekraïens-Orthodoxe Kerk erkende.

Kiev

Met de hashtag #stop_bartholomew plaatsen orthodoxe priesters en gelovigen in Oekraïne foto’s van zichzelf op Facebook en Instagram. Expres in het Engels om internationale aandacht te krijgen. Groepen gelovigen – opvallend veel hoofddoekdragende oudere vrouwen – staan met hun priester in de parochiekerk of op het kerkplein. ‘Bartholomeüs, wij hebben u niet uitgenodigd’, staat er op de plakkaten die zij omhoog houden.

concurrerende kerken

Sinds 2019 bestaan er in de Oekraïne twee grote Orthodoxe Kerken. Naast de met Moskou verbonden Oekraïens-Orthodoxe Kerk bestaat er de Oekraïens-Orthodoxe Kerk die in 2019 door de patriarc..

