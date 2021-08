Moeder en dochter in gesprek over geloof: ‘Jullie doen meer met het geloof dan ik met mijn man’

God

Sheila: ‘Ik ben opgegroeid in Suriname, waar we lid waren van de Evangelische Broedergemeente. In die kerk ben ik gedoopt. Toen ik naar Nederland kwam, 32 jaar geleden, heb ik belijdenis gedaan in de gemeente in Amsterdam. In mijn jeugd kreeg ik het beeld mee van God als liefdevolle Vader. Dat heb ik aan mijn grootmoeder te danken. Wij woonden bij oma in huis. Zij was lid van het Leger des Heils en vertelde ons over Jezus als Goede Herder. Dat was ook de titel van een serie boeken die ze ons gaf. Die las ik als klein kind al. Van mijn oma heb ik geleerd dat God Iemand is bij wie je altijd terecht kunt. Hij was er, Hij is er en je kunt - door te bidden - altijd naar Hem toe.’

Chauntal..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .