Ongeloof en revolutie in Nederlands-Indië. Gereformeerden voelden zich nauw betrokken

Op 15 augustus 1945 kondigde de Japanse keizer Hirohito via de radio met zijn abnormaal hoge piepstem de Japanse capitulatie aan, schrijft Geert Mak in De eeuw van mijn vader. Die vader was dominee Catrinus Mak, gereformeerd predikant te Medan in Nederlands-Indië en sinds januari 1942 legerpredikant bij het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Dominee Mak bracht de oorlog door in een krijgsgevangenenkamp in Birma. Hij was geestelijk verzorger van Nederlandse dwangarbeiders die onder gruwelijke omstandigheden een spoorlijn door het oerwoud moesten aanleggen.

Op zaterdagmiddag 18 augustus 1945 hoorde hij dat de Japanners gecapituleerd hadden. Vader Mak kon het niet geloven. ‘Pas toen alles begon te geuren naar de feestelijks..

